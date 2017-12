VICTORIE pentru echipa lui Sumudica in ultimul meci al anului! Revenire spectaculoasa de la 0-1, doua ROSII

Cu Sapunaru titular, Kayserispor a castigat in optimile Cupei Turciei.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Kayserispor incheie anul 2017 cu o victorie spectaculoasa pe teren propriu in fata celor de la Antalyaspor, scor 3-1. Oaspetii au deschis scorul in minutul 5 prin Kadah, insa echipa lui Sumudica a revenit prin reusintele lui Bulit ('52), Turuc ('55) si Ryan Mendes ('88). Finalul a fost extrem de incins, cu doua rosii in minutul 90 pentru Antalyaspor, Maicon si Diego Angelo.



Sapunaru a fost avertizat in minutul 66. Meciul retur va avea loc pe 16 ianuarie.