Veste URIASA pentru Tamas! Nu credea ca se mai poate intampla asta dupa ce a plecat de la Steaua

Gabi Tamas trece prin momente de senzatie in Israel.

Fundasul de 33 de ani e pe 2 in campionat cu Hapoel Haifa la finalul turului de campionat. Tamas a jucat toate meciurile, iar echipa lui n-a pierdut decat o data, cu Maccabi Netanya. Tamas a condus apararea lui Hapoel spre un record total neasteptat. A doua echipa din Haifa, dupa Maccabi, Hapoel isi propusese sa scape de la retrogradare. Acum e insa excelent plasata in lupta pentru titlu, la numai doua puncte in spatele lui Beer Sheva. Tamas a fost liderul celei mai bune defensive din Israel. Hapoel a primit doar 11 goluri in 13 etape!

Majoritatea site-urilor de sport din Israel il au pe Tamas in echipa ideala a sezonului! Ori Uzan, unul dintre cei mai apreciati comentatori de la Tel Aviv l-a inclus si el in dream-team-ul campionatului, intr-un top facut pentru site-ul Sport.1!

Gabriel Tamas a parasit-o in vara pe Steaua.