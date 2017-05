Un roman, jucatorul ANULUI la Leicester! Urias: Alex Pascanu, cel mai bun fotbalist al academiei fostei campioane a Angliei

Romanul Alex Pascanu (18 ani) a fost desemnat jucatorul anului la Academia lui Leicester, fosta campioana a Angliei.

International roman U17 si U19, stabilit in Anglia de la varsta de 7 ani, Alex Pascanu a fost desemnat jucatorul anului la Academia lui Leicester City.

Pascanu, care evolueaza pe postul de fundas, a fost om de baza in echipa U23 a lui Leicester si a fost chemat chiar la antrenamentele primei echipe in acest sezon.

Din stagiunea viitoare, romanul poate face pasul catre prima formatie.

"Sa fiu sincer, am fost foarte emotionat. Inseamna mult pentru mine, am avut un sezon bun, am reusit sa ne salvam, ceea ce a fost un rezultat bun pentru noi. Am avut un parcurs bun in Cupa, am pierdut 0-1 cu Chelsea, echipa care a castigat finala cu 6-2", a spus Pascanu.

"Am aflat si noi de pe Facebook, suntem foarte fericiti. Din pacate, el a suferit o accidentare intr-un meci din Premier League 2, liga U23, cu Liverpool si este inca in recuperare. Asa ca sunt sanse mici sa joace pe finalul de campionat.

Inca n-am apucat sa vorbim cu el. Saptamana viitoare va pleca la un turneu special, de fotbal in 7, la Hong Kong", a spus tatal lui Alex Pascanu, Alin Pascanu, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.

Cel mai bun jucator al primei echipe a lui Leicester a fost desemnat portarul danez Kasper Schmeichel.

Cel mai bun tanar de la prima echipa a fost desemnat Wilfred Ndidi.