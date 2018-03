ULTIMA ORA! PAOK, DISTRUSA de comisii! Razvan Lucescu isi ia ADIO de la titlu in urma pedepsei aspre

Grecii au anuntat decizia finala in cazul incidentelor de la PAOK - Olympiacos.

Comisia de disciplina din Grecia a taiat in carne vie in cazul incidentelor de la PAOK - Olympiacos, oprit inainte sa inceapa dupa ce antrenorul oaspetilor a fost lovit in fata cu o rola de hartie.

Comisia de disciplina din Grecia a dictat infrangere cu 3-0 la masa verde pentru PAOK, 3 puncte de penalizare, doua etape cu portile inchise si o amenda de 30.000 de euro.

Cei de la PAOK au acuzat exagerarea antrenorului Oscar Garcia, care a cerut sa fie spitalizat si a purtat un guler menit sa ii fixeze gatul.

Arbitrul notase ca antrenorul putea sa continue partida si ca a refuzat sa fie controlat de medicul de la stadion, insa comisia n-a tinut cont de raportul obsevatorului.

Cu 6 etape inainte de final, PAOK are 52 de puncte, cu doua mai putine decat AEK si cu doua mai multe decat Olumpiacos.

Urmeaza derby-ul cu AEK, iar PAOK nu va avea sprijinul fanilor, arena fiind suspendata.

PAOK poate sa faca apel la decizia de azi.