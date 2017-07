ULTIMA ORA: O echipa din strainatate a adus 2 pusti romani SUPER talentati si mai vrea unul! Ce lovitura a dat dupa transferul RECORD din B

Dupa ce l-au adus pentru 500 000 de euro pe Adi Petre de la UTA, Esbjerg a obtinut azi imprumutul lui Nicu Carnat de la Wolverhampton. Carnat, 19 ani, a facut antrenamente cu prima echipa a clubului englez si a fost un om important la U23. Tot la Esbjerg ar putea ajunge inca un roman. Deian Sorescu s-a antrenat in ultima saptamana cu echipa retrogradata din prima liga daneza la finalul sezonului trecut si i-a impresionat pe nordici.

Glad to confirm @NicuJr 's 1 year loan from @Wolves to Esbjerg. The best of luck! pic.twitter.com/Ze6Je61clW

Happy to announce Adi Petre's transfer from UTA to Esbjerg. A very good club with a very good project! Adi Petre. Remember the name. pic.twitter.com/JBN20VfkRo