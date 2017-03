Surpriza uriasa! Razvan Marin poate pleca de la Standard dupa doar 6 luni! Cine l-a urmarit la meciul cu Danemarca!

Razvan Marin a inceput bine la Standard, insa apoi s-a stins pe parcurs.

Tanarul mijlocas are 9 aparitii la Standard Liege, echipa care nu traverseaza prin cea mai buna perioada. Belgienii sunt in playout dupa cel mai slab sezon din ultimii ani, iar in vara se anunta mari modificari.

Turcii anunta ca Razvan Marin este monitorizat de Trabzonspor, echipa care si-a trimis un reprezentant in tribune la meciul Romaniei cu Danemarca. Alaturi de Razvan Marin, turcii l-au urmarit si pe Romario Benzar, cel mai apreciat jucator al nationalei, dar si pe danezul Peter Ankersen. 5 milioane de euro ar costa transferurile celor trei jucatori, scrie Fotospor din Turcia.

Benzar mai este urmarit si de Galatasaray, scrie azi presa turca.