Sumudica a iesit la ATAC dupa o noua infrangere pentru Kayseri! Toate TUNURILE pe jucatorii sai: "Cel mai PROST meci!" Ce avertisment le-a dat

Bogdan Stancu a marcat unicul gol al victoriei celor de la Bursaspor in fata lui Kayseri. Stanciu i-a invins pe Silviu Lung Jr, Cristi Sapunaru si Marius Sumudica.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Kayserispor a ratat ocazia de a se apropia de Fenerbahce in clasament si sansele la calificarea in cupele europene pentru sezonul viitor au scazut substantial. Invinsa cu 1-0 pe terenul lui Bursaspor, Kayseri este la 6 puncte in spatele lui Fenerbahce si Besiktas, cele care inca nu au jucat in aceasta etapa.

La finalul partidei decisa de golul lui Bogdan Stancu, Marius Sumudica a acuzat atitudinea propriilor jucatori si i-a avertizat ca risca sa ajunga pe banca de rezerve!



”Am facut cel mai prost meci de cand sunt eu aici. Daca unii jucatorii cred ca obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare, gresit, obiectivul meu nu este doar sa ramanem în prima liga. Au fost jucatori care n-au jucat cu inima. Daca vor continua asa, ii vor trece pe banca” a declarat Marius Sumudica dupa partida.