Reghecampf a anuntat ca a semnat: "Acum beau cafea si stau la soare in Las Vegas! Pe 10 iulie ajung la noua echipa!"

Laurentiu Reghecampf a anuntat ca a semnat al Al Wahda, urmand sa preia echipa de luna viitoare.

”Normal ca lucrurile sunt in regula. Toate lucrurile sunt in regula. Am asteptat sa se termine contractul, sa am o discutie cu Gigi Becali despre echipa noastra. Dupa ce am rezolvat problemele, am semnat cu cei de la Al Whada.



Pe 10 iulie o sa ma prezint la reunirea echipei. Inainte sa semnez contractul, au semnat colaboratorii mei. Asa se face, asa e mai bine pentru ei.



Beau cafeaua si stau la soare, sunt acasa, la Las Vegas. Nu am apucat sa fac conferinta de presa pentru ca incepea Ramadanul.



Avem o echipa buna, a castigat Cupa Presedintelui. Obiectivele sunt marete, vor fi foarte multe meciuri" a spus Laurentiu Reghecampf la Digi Sport.ro