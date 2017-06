Aroganta de MILIOANE a lui Reghe: ce le-a zis seicilor de la Al Wahda! Ce se poate intampla cu contractul sau

Reghecampf s-a inteles cu seicii de la Al Wahda, dar clubul din Emiratele Arabe Unite n-a anuntat inca oficial mutarea.

Mai mult, seicii au si o varianta de rezerva in cazul in care Reghe nu semneaza documentul final, dupa ce a parafat in urma cu mai mult timp un act preliminar. Presa din Golf sustine ca fostul selectioner al Austriei, Josef Hickersberger, a fost convins de arabi sa revina dupa 5 ani de pauza. Hickersberger a mai antrenat-o de doua ori pe Wahda, ultima oara in 2012, cand s-a si retras.

Sursele Sport.ro sustin ca motivul neintelegerilor dintre Reghecampf si Wahda e legat de bonusurile pe care fostul stelist le cere in contract. Reghe s-a inteles cu seicii pentru un salariu de doua milioane de dolari pe an, insa vrea sa introduca si clauze de performanta care sa-i aduca si castiguri suplimentare. Pentru a-i forta mana, arabii l-au impins in fata pe Hickersberger, care a semnat tot un pre-contract, la fel ca Reghecampf!

Laurentiu Reghecampf s-a despartit de Steaua la finalul sezonului dupa ce a terminat play-off-ul pe locul 2.