Reactia lui Tosca dupa ce si-a dat seama ca poate debuta CU BARCELONA! Ce sfat a primit de la Marica

Alin Tosca, proaspat transferat de la Steaua, a declarat ca se simte pregatit sa debuteze duminica pentru noua sa echipa, Betis, in meciul cu Barcelona.

"Sunt foarte bucuros ca am venit la un club foarte mare din Primera Division, cu o traditie foarte bogata. Cred ca am facut cea mai buna alegere. Voi da totul pentru aceasta echipa, voi incerca sa progresez in fiecare zi si cred ca voi reusi", a spus Tosca, la prezentarea sa oficiala, scrie site-ul lui Betis.

intrebat daca este pregatit pentru a debuta duminica, in meciul cu FC Barcelona, Tosca a raspuns: "Vin din cantonamentul cu Steaua. Mai sunt cateva zile pana duminica, iar eu ma pregatesc. Totul va depinde de ce spune antrenorul, dar eu ma simt pregatit".

"Meciul de duminica e foarte important. stiu ca Barcelona e foarte puternica, dar echipa mea favorita e Betis", a adaugat fundasul.

"Am vorbit cu jucatori care au evoluat in La Liga. Mi-au spus ca Sevilla e un oras foarte frumos, dar si ca trebuie sa muncesti foarte mult, fiindca La Liga e un campionat foarte greu. Am vorbit cu Ciprian Marica, care m-a sfatuit sa vin aici (...). Am discutat si cu prieteni care joaca in Segunda Division si care mi-au spus sa vin, fiindca viata mea se va schimba in Spania", a spus el.

Tosca s-a referit la primul antrenament pe care l-a efectuat in tricoul noii sale echipe: "Mi-a placut mult, sunt incantat. Voi da totul la fiecare sedinta de antrenament".

Directorul sportiv al clubului spaniol, Miguel Torrecilla, a estimat ca Betis are de castigat dupa venirea lui Tosca.

Torrecilla s-a referit si la Ruben Pardo, mijlocas spaniol imprumutat de la Real Sociedad. "Venirile lui Ruben Pardo si Alin Tosca vor duce la cresterea nivelului echipei", a spus oficialul.

Tosca a semnat cu Betis un contract valabil pana in vara anului 2021. Jucatorul de 24 de ani a efectuat vizita medicala si va purta tricoul cu numarul 21 la noua sa echipa.

Singurul roman care a mai jucat la Betis a fost Iulian Filipescu, in perioada 1999-2003. Echipa din Sevilla ocupa locul 13 in prima liga spaniola.