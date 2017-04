Primul roman calificat in sezonul urmator al Ligii Campionilor a mai jucat in Liga I doar la Otelul si Chiajna, dar a evoluat si in IRAK

Primul roman calificat in urmatorul sezon al Ligii Campionilor vine dintr-un campionat destul de putin vizibil. In Liga I, acesta a mai evoluat doar la Otelul si Concordia Chiajna, iar in cariera sa a mai trecut si prin Irak.

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Mihai Leca (foto stanga), fundas in varsta de 25 de ani, care a mai evoluat la Otelul si Concordia Chiajna, dar si la FC Zakho, in Irak, sub comanda lui Ilie Stan, este primul roman sigur de prezenta in preliminariile urmatorului sezon din Liga Campionilor. Echipa sa, The New Saints, din Tara Galilor, a devenit campioana cu multa vreme inaintea finalului de sezon.

Romanul de la TNS a ajuns in Tara Galilor in iarna, dupa ce a evoluat in prima parte a acestui sezon la FC Brasov, in liga a doua din Romania. Pentru TNS, acesta a bifat 5 meciuri in prima liga galeza, fiind eliminat in ultima etapa, in infrangerea 0-3 cu Bangor City.

TNS a devenit campioana a Tarii Galilor cu multa vreme inaintea finalului de sezon. Formatia lui Leca are 82 de puncte dupa 31 de meciuri, in timp ce principalele urmaritoare, Connah's Quay si Bala Town, au cate 57 de puncte. TNS va mai juca impotriva celor de la Bala Town.

Eliminat dupa 14 minute in ultima etapa

Mihai Leca a fost protagonistul negativ al lui TNS in ultima etapa, intr-un meci disputat vineri seara. Romanul a fost introdus pe teren in minutul 28, fiind eliminat 14 minute mai tarziu, inminutul 42, dupa o interventie dura.