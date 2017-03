Prima decizie a miliardarilor de la Zenit! Rusii au adus antrenor nou langa Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost bagat in sedinta de sefii sai de la Zenit.

Aflat la 8 puncte in spatele liderului Spartak si eliminat din Europa League de Anderlecht, Mircea Lucescu a fost gata in sedinta de conducerea clubului si de sefii Gazprom, compania care detine Zenit. Antrenorul roman nu a fost dat afara, insa l-a primit langa el pe Anatoliy Tymoshchuk, fostul sau elev de la Sahtior. Acesta va debuta in cariera de antrenor, ca asistent al lui Lucescu. Presa rusa speculeaza ca acesta poate fi chiar inlocuitorul romanului, daca acesta va continua seria de rezultate negative. Potrivit presei ruse, Lucescu va primi 2,5 milioane de euro daca va fi concediat.

Tymoshchuk este o legenda a fotbalului ucrainean, dar si un fost mare jucator al lui Zenit. La echipa din Sankt Petersburg a jucat 150 de meciuri si a castigat titlul, Supercupa Rusiei, Cupa UEFA si Supercupa Europei.