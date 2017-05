Napoli vrea sa-l DEA AFARA pe Chiriches! La ce echipa a fost propus de club

Vlad Chiriches se va desparti de Napoli dupa doua sezoane.

Din vara, ar putea juca in aceeasi echipa cu Tatarusanu! Nu la Fiorentina, ci la Torino, unde sunt sanse sa ajunga amandoi. Tuttosport scrie ca Torino a intrebat in ce conditii ar putea sa-l aduca pe Tonelli, dar Napoli n-a incurajat discutiile. In schimb, l-a propus pe Chiriches, care ar putea fi imprumutat pentru un sezon. Napoli ar fi dispusa si sa-l cedeze definitiv pe Chiriches intr-o afacere care i-ar aduce pe Sanpaolo fie pe Zappacosta, fie pe Barreca, insa ambii sunt considerati netransferabili de Torino.



Vlad Chiriches, 27 de ani, a parasit Romania in 2013. A jucat doi ani la Tottenham, apoi la Napoli, insa n-a reusit nicaieri sa-si consolideze un loc in primul 11. In acest sezon, Chiriches are 14 aparitii in toate competitiile pentru italieni.