VIDEO: Meci NEBUN pentru Razvan Marin in Belgia! A dat 3 pase de gol si a ratat un penalty! Anunt senzational la finalul meciului: in ce campionate poate ajunge

Razvan Marin continua seria meciurilor senzationale in Belgia!

Mijlocasul roman a fost din nou decisiv pentru Standard in victoria cu Mechelen. Marin a dat pasele de gol la toate cele 3 reusite ale echipei sale! Putea si el sa inscrie in minutul 79, insa a irosit un penalty!



Razvan a fost urmarit la acest meci de scouteri din Anglia, Germania si Italia, scriu ziarele belgiene! Antrenorul Sa Pinto l-a scos in minutul 93 pentru ca publicul sa-l poata aplauda la scena deschisa!



Dupa victoria cu Mechenel (ultima clasata), Standard continua lupta pentru o pozitie de play-off. E pe 5 in clasament, cu 41 de puncte.