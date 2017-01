LIVE pe Facebook cu Gabi Torje. Ce ne-a spus despre revenirea la Dinamo si nationala, dar si despre Steaua

Gabi Torje a purtat un dialog cu fanii sai de pe Facebook si a raspuns intrebarilor adresate de acestia (VIDEO AICI).

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Mijlocasul a raspuns, de asemenea, si intrebarilor adresate de www.sport.ro in live-ul pe care acesta l-a facut pe Facebook. Torje a vorbit despre posibila revenire in Romania, la Dinamo, dar si despre situatia de la marea rivala Steaua.

Cele trei intrebari adresate lui Torje

1) Crezi ca o revenire la Dinamo te-ar ajuta mai mult sa ajungi la nationala?

2) In cazul revenirii, ai fi tentat sa le propui celor de la Dinamo un contract precum cel semnat de Budescu: cu o clauza de a pleca liber in strainatate?

3) Ce spui despre faptul ca Steaua nu mai e numai una?

Raspunsurile mijlocasului

1) "Daca as reveni in tara si as juca pentru Dinamo, cu siguranta as fi in vederile selectionerului, as fi mai aproape de echipa nationala si m-as intoarce la lot", a spus Gabi Torje.

2) "In primul rand, am spus-o, nu depinde de mine, depinde de cei de la Terek si de Dinamo. Dinamo trebuie sa faca o oferta scrisa si sa se inteleaga cu cei de aici. Eu mi-as dori sa ma intorc in tara. Apoi, mi-as dori sa o ajut pe Dinamo si Dinamo sa ma ajute pe mine. Eu am nevoie de ei si cred ca si ei ar avea nevoie de mine", a mai spus el.

3) "E o intrebare cu tenta la ceva din trecut, la o distractie de acum cativa ani. De Steaua nu se poate vorbi deocamdata, pentru ca si-au pierdut palmares, culori, tot. Ii voi intalni maine, ca avem un amical.

E clar, rivalitate va fi mereu intre Steaua si Dinamo, dar sa vedem care va fi Steaua in viitor. Eu, fiind dinamovist, nu pot vorbi frumos despre rivala noastra, a cainilor", a raspuns Torje.