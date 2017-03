Olaroiu, INCA UN CONTRACT DE MILIOANE?! Viseaza la MONDIAL alaturi de seicii MILIARDARI. Anunt de ultima ora

Cosmin Olaroiu poate prinde inca un contract urias in Golf!

Platit cu 4 milioane de euro la Al Ahli, Olaroiu poate face pasul spre nationala Emiratelor Arabe Unite. Selectionerul Mahdi Ali si-a dat demisia dupa 0-2 cu Japonia, meci care a indepartat-o pe EAU de locul de baraj pentru calificarea la Mondial. Cu 3 meciuri ramase de disputat in grupa B asiatica. Emiratele Arabe sunt pe 4, cu 9 puncte, 4 sub Australia. EAU mai are de jucat cu Thailanda, Arabia Saudita si Irak.

Seicii care conduc federatia se gandesc acum la Olaroiu ca inlocuitor pentru Ali si vor sa-i propuna un contract ferm fie chiar de acum, fie dupa finalul actualelor preliminarii.

In cei 10 ani ca antrenor in Golf, Olaroiu a castigat peste 30 de milioane de euro si se lupta cu Lucescu pentru primul loc in topul castigurilor din fotbal.