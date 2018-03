Keseru nu vrea sa auda de romani in Europa! Cosmarul de la fiecare tragere la sorti

"Nu vreau sa ma bat cu romanii mei pentru calificarea in Champions League" - spune Keseru. Ludogoret i-a eliminat pe stelisti in 2014.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Keseru va bate sigur penalty daca se va ajunge acolo, ca in 2014, cand Moti i-a eliminat pe stelisti. Keseru a marcat din 11 metri, iar Ludogoret e aproape de al 7-lea titlu consecutiv.



In drumul spre Liga, bulgarii pot da peste campioana Romaniei.



"Am avut ocazia sa jucam si cu Steaua in amical, si cu Craiova. CFR este de asemenea o echipa foarte puternica. Mi-as dori sa evitam aceste echipe, sunt foarte bune", spune Keseru.