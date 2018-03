Claudiu Keseru si-a prelungit ieri contractul cu Ludogorets. Azi a decis meciul cu Septemvri Sofia.

Keseru a marcat in minutul 94, din penalty, dupa ce a ratat alte doua sanse uriase in repriza a doua. Ludogorets e prima in Bulgaria, cu 57 de puncte, 6 peste TSKA Sofia.