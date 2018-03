EXCLUSIV | "Nu stiu ce se va intampla la vara!" Sumudica, declaratie surprinzatoare despre viitorul la Kayseri, dupa ce a ajuns pe locul 5

Marius Sumudica a implinit 47 de ani. Antrenorul lui Kayseri a revenit pentru cateva zile in Romania.

Sumudica a venit in Romania pentru cateva zile si a vorbit pentru ProTV si www.sport.ro. El a explicat ce se intampla la echipa, dupa o prima jumatate de sezon foarte buna, dar si dupa un debut mai slab de 2018. Acesta a afirmat ca "nu stie ce se va intampla cu el din vara".

"La Kayseri e cald, e bine, sunt 15 grade. Dar vorbind mai serios, e mai delicat acum, pentru ca, aflandu-ne in fata, e alta presiune. Suntem mai aproape de Europa si pretentiile au crescut, lumea se gandeste la cupele europene si s-a creat o presiune artificiala pe umerii mei si ai jucatorilor.

E o echipa care nu a fost invatata cu asa ceva. Eu incerc sa le explic ca e foarte greu sa treci de la gradinita la facultate, dar muncim si ne dorim sa facem lucrurile ca atare.

La inceputul sezonului mi s-a trasat ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Eu le-am zis jucatorilor ca as vrea locul 8. Acum suntem pe 5 si lumea vrea si mai mult.

Anul trecut, Kayseri a schimbat 4 antrenori.



In campionatul Turciei s-au schimbat vreo 16 antrenori in acest sezon.



Imi place sa lucrez cu romanii, dar nu stiu ce se va intampla. Nu stiu ce se va intampla nici cu mine, chiar daca mai am un an de contract!

Nu se pune problema acum de o revenire a mea. Eu il apreciez mult pe Bratu si cred ca poate face performanta. As putea sa lucrez cu fanii lui Dinamo, dar nu se poate aduce acum in discutie asa ceva.

Pe mine ma asteapta greul in Turcia. Treubie sa joc cu Fener, cu Basaksehir, cu Besiktas in deplasare. Dar ne vom lupta. Am facut un egal la Fener si nu am pierdut acasa nici cu Basaksehir, nici cu Besiktas. Suntem o nuca tare si suntem respectati, dar e greu", a spus Sumudica.