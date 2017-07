VIDEO: Seicii au ramas interzisi! Clauza de BOSS a lui Olaroiu in Emirate! Ce se intampla daca echipa face un transfer fara acordul sau

Olaroiu e antrenorul momentului in fotbalul din Golf. In cei 10 ani pe care i-a petrecut la Al Hilal, Al Sadd, Al Ain si Al Ahli, Oli a strans povesti geniale din lumea sicilor miliardari.

La intalnirea pe care a avut-o cu antrenorii inscrisi la Cursul Pro, Olaroiu a povestit ce clauza incredibila a trecut in contractul sau cu Al Ahli. Pentru a se proteja in fata transferurilor irationale ale conducatorilor, Oli a prevazut in acte un paragraf care il elibereaza in orice moment daca sefii aduc un jucator peste capul sau. Mai mult, clubul trebuie sa-i plateasca salariul pana la final!

"Mi-am pus clauza asta si, ce credeti? Tot mi-au adus jucatori fara acordul meu. Mi-a zis presedintele ca sunt prietenul lui, fratele lui si nu pot sa-l las. Nu e usor, cateodata trebuie sa faci compromisuri. Cel mai greu, dar si cel mai frumos a fost sa lucrez cu Gigi Becali". a spus Olaroiu la curs.