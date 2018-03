"Cine l-a dat afara de la Steaua e un IDIOT!" Enache i-a CUCERIT pe rusi de la primul meci! Ce a reusit fostul stelist

Gabriel Enache joaca in primul sau meci oficial pentru Rubin Kazan impotriva unui alt roman aflat la partida de debut, Paul Anton.

Plecat de la Steaua dupa derby-ul cu Dinamo la finalul caruia a fost criticat extrem de dur, Gabi Enache s-a adaptat rapid la Rubin Kazan. Echipa care il plateste cu un salariu de 3 ori mai mare decat avea in Romania a avut astazi primul meci oficial al anului, pe terenul celor de la Anzhi. La gazde e titular fostul capitan al lui Dinamo, Paul Anton.

Gabi Enache a fost folosit in flancul drept intr-un sistem 5-3-2 si i-a impresionat din primul meci pe rusi. Enache a avut mai multe faze in banda dreapta, centrand si la o lovitura de cap a lui Azmoun ce s-a dus in bara!

Prestatia lui Enache a provocat imediat reactii pe internet: "Pare mai inteligent decat Bauer (Moritz Bauer, jucator vandut in aceasta iarna de Rubin Kazan la Stoke City), nu se pripeste in propriul careu, stie sa paseze si chiar si in defensiva se descurca bine. Omul care l-a dat afara de la Steaua - un idiot" a remarcat acesta.

Partida s-a incheiat 1-1 - Anzhi a egalat in minutul 90 prin Lescano, cei de la Rubin conducand dupa reusita lui Popov din minutul 36.