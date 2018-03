Napoli a facut anuntul oficial: Chiriches si-a prelungit contractul! Pe cati ani a semnat

Liderul din Serie A a confirmat astazi ca Vlad Chiriches a semnat un nou contract!

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Vlad Chiriches ramane la Napoli! Desi in perioada de transferuri din vara trecuta si, mai ales, in cea din perioada de iarna presa din Italia anunta ca Napoli este gata sa-l cedeze, Chiriches avand oferte mai ales din Turcia, internationalul roman a ales sa ramana!

Mai mult, Chiriches si-a prelungit oficial contractul cu Napoli pana in 2022! Pentru Chiriches acest nou contract ii duce si un plus la salariu, urmand sa castige 2.2 milioane de euro pe an, plus bonus pentru aparitiile in tricoul lui Napoli!