Anunt de ultima ora pentru Florin Andone! Poate pleca in Germania sa se bata cu Bayern si Dortmund. Cine il vrea

Florin Andone nu e interesant doar pentru piata din Italia, unde il cheama Lazio si Fiorentina.

Nemtii sunt si ei atenti la aparitiile sale in tricoul lui Deportivo. Sefii lui Eintracht Frankfurt se gandesc sa-l oferteze pe Andone in vara. Adus de la Cordoba pentru 6 milioane de euro, Andone a marcat 7 goluri si a oferit doua pase decisive in acest sezon pentru Depor.

Andone e vazut drept o varianta de inlocuire pentru capitanul Alex Meier. Atacantul in varsta de 34 de ani, chinuit de accidentari inca de la inceputul campionatului, si-ar dori sa incerce o experienta in MLS.

Florin Andone, 23 de ani, a jucat in prima liga spaniola pentru Cordoba si Deportivo. In nationala Romaniei are un gol in 13 selectii.

Eintracht Frankfurt e acum pe 5 in Bundesliga, loc de Europa League.