Adi Popa a vrut sa se intoarca la Steaua si a vorbit cu Becali! Ce i-a transmis patronul ros-albastrilor

Inainte sa semneze cu arabii de la Al Taawon, Adi Popa a vorbit cu Gigi Becali.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham

Adi Popa si-a dorit sa revina la Steaua in aceasta iarna si a vorbit cu patronul Gigi Becali. El a marturisit ca patronul i-a spus ca i-ar fi greu sa joace in fata lui Man si Coman, pentru ca politica echipei este sa ii creasca pe cei doi.

"Am discutat cu domnul Becali, am fost dispus sa revin. Becali a vrut sa ma ajute, dar am inteles ca imi va fi greu sa joc si nu am putut accepta asta.

Steaua are o politica, pe benzi sunt doi jucatori de viitor, Coman si Man, iar acestia trebuie vanduti pentru a aduce profit clubului", a spus Adi Popa la Digisport.