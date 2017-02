ULTIMA ORA | Anuntul Peluzei Catalin Hildan dupa VIOLENTELE din Piata Victoriei la protestul de 130.000 romani

13 ore, Capitala a fost locul unui protest pasnic, in care 130.000 de romani s-au strans in "ora de varf" pentru a manifesta impotriva Ordonantei de Urgenta a Guvernului care dezincrimineaza abuzul in serviciu.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Dupa ora 22:00, in Piata Victoriei, lucrurile au luat o turnura violenta. Suporteri din peluzele lui Dinamo si Rapidului, potrivit Hotnews, au transformat un protest pasnic intr-un haos din clipa in care au inceput sa arunce repetat cu petarde si obiecte in jandarmerie.

Petardele nu au lipsit din Piata Victoriei din clipa in care o parte a ultrasilor si-a facut aparitia, inca dupa ora 20:00. Doua ore mai tarziu lucrurile au degenerat.

Peluza Catalin Hildan a reactionat in aceasta dimineata intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, in care reprezentantii fanilor ii raspund jurnalistului Rares Bogdan, pe care il acuza de dezinformare.

Culmea. Ipoteza fanilor dinamovisti mobilizati tocmai de Ionut Negoita a fost distribuita in aceasta noapte tocmai de fosta sotie a acestuia. DETALII AICI

Vedeti mai jos comunicatul PCH | Vedeti detalii despre protestele uriase din Romania de azi noapte pe www.stirileprotv.ro