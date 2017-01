O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal!

Aplicatia este disponibila in App Store si Google Play

Cele mai noi informatii din sport si imagini din cel mai frumos fotbal al lumii. Scoruri live, Champions League si Europa League in noua aplicatie de mobil sport.ro!

Experienta stirilor in direct creste odata cu noua aplicatie sport.ro - disponibila acum in App Store si Google Play!

Mai mult video, disponibil imediat la calitate inalta si mai multe stiri in direct sunt atuurile aplicatiei de mobil pentru iPhone si Android.

Cea mai mare comunitate de pasionati de sport - peste 1 milion de fani pentru sport.ro, liderul zilnic al segmentului de sport in Romania are acum la dispozitie si notificarile in timp real pentru subiectele zilei.

Bucurati-va de fotbal!

Descarca gratuit pentru Android DE AICI



Descarca gratuit pentru iOS DE AICI