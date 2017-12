Ilie Nastase, oprit de jandarmi sa intre in zona speciala la Parada de Ziua Nationala: "Sunt foarte suparat, astept scuze"

Ilie Nastase (71 de ani) si-a luat vineri, de 1 decembrie, costumul de general si a mers in zona Arcul de Triumf, pentru a asista la parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale. Acesta a fost, insa, oprit de jandarmi.

Ilie Nastase nu a putut intra in zona speciala de la Arcul de Triumf, pentru a asista la parada militara. Fostul mare tenismen, primul lider mondial din istoria acestui sport, a fost oprit de jandarmi, care i-au transmis ca trebuie sa aiba invitatie.

Nastase recunoaste ca s-a autoinvitat, dar se declara dezamagit de modul in care a fost tratat si asteapta scuze.

Nastase a participat in ultimii ani la parada imbracat in costumul militar, el fiind general al Armatei Romane.

"De cinci ani ma duc cu fiica-mea. E adevarat ca nu m-a invitat niciodata nimeni, m-a dus eu, m-am invitat singur. Am intrat acolo si azi si am fost refuzat. Mi s-a spus prin statie ca nu sunt pe lista si nu am voie sa intru. M-am dus pe trotuar ca toata lumea, am ascultat imnul si am plecat acasa. Fetita mea a plans si m-am enervat si am plecat. Nu stiu de ce nu m-au lasat, ca mai erau vreo 20-30 de generali din aceeasi armata ca mine! Ei au putut, eu nu! Au confiscat tara asta si politic, si economic, acum au confiscat si Ziua Romaniei, iar asta e foarte grav. Oamenii care erau acolo au dat la sefi prin statie, au spus ca nu sunt pe lista si numa lasa sa intru. Nu sunt suparat pe cei de la poarta, ci pe cei care organizeaza. Sunt suparat si astept scuzele de rigoare. Ca e presedintele Romaniei sau cine o fi, nu ma intereseaza. Eu am facut ceva pentru Romania, am fost imbracat militar, general, ca si ceilalti care erau in spate acolo, nu vad ce de nu am fost lasat sa intru", a spus Ilie Nastase pentru Agerpres.