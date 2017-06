Fiul lui Victor Ponta, accidentat grav in timpul unui meci de rugby: a fost transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral

Andrei Ponta, fiul fostului premier Victor Ponta, s-a accidentat, vineri dupa-amiaza, in timp ce participa la un meci de rugby pe stadionul din localitatea Baicoi, judetul Prahova, el fiind diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral si dus la spital, anunta StirileProTV.

Potrivit sursei citate, Andrei Ponta, in varsta de 14 ani ani, a fost dus de urgenta la Spitalul Judetean din Ploiesti de catre un echipaj al Ambulantei Prahova, dupa ce s-a lovit la cap in timpul unui meci de rugby disputat in faza grupelor a turnelului U14, pe stadionul din Baicoi.

In momentul in care a fost preluat de echipajul medical, baiatul era constient, el fiind diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral. Un alt jucator cu care s-a ciocnit Andrei Ponta in timpul meciului a fost si el ranit, avand un traumatism la coloana cervicala. Si el a fost preluat de ambulanta si dus la Spitalul Judetean din Ploiesti.