Secretul femeii care le-a antrenat pe campioanele Romaniei la handbal: "Yoga are multe beneficii"

Cristina Neagu reuseste sa domine handbalul si cu ajutorul exercitiilor de yoga.

Invata de la cea mai buna. O romanca si-a schimbat viata in India. Acolo a invatat totul despre yoga. Denis a facut scrima si handbal, in copilarie. A lucrat in vanzari pana cand a descoperit yoga.

"Toata ziua suna telefonul, target de facut la sfarsitul lunii, era un job foarte solicitant si stresant. Mi-am luat inima-n dinti si am plecat in India, unde m-am regasit." spune Denis.

S-a intors in tara si a devenit instructor de yoga. Si sportivii de performanta vin la ea pentru recuperare.

"Unele dintre efectele si beneficiile yoga ar fi ca reusesti sa-ti sculptezi corpul. Am lucrat cu echipa nationala de handbal" mai spune Denis Dochioiu.