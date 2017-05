MUSCULOSII ROMANIEI aduc medaliile la Tokyo! Vis national pentru Jocurile Olimpice

Ne umflam muschii pentru un aur la Tokio. Culturistii au fost acceptati la Olimpiada, iar un roman s-a inchis in sala ca sa faca istorie in Japonia.

Campion balcanic, culturistul din Buftea vrea sa dea lovitura la Tokyo. In 2020, si Miss bikini fitness va fi proba olimpica.



"Lumea ma intreaba pe strada daca ma dopez. Da, cu ciocolata si cartofi prajiti, o data pe luna", se amuza culturistul.



Inainte sa intre in sala, Alex a facut atletism. A alergat in proba favorita a lui Bolt, o suta de metri.