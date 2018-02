Marturia unui dependent de steroizi: "Oamenii nu stiu si nu sunt pregatiti pentru asta!" Ce spune dupa 8 ani de uz

Mike Bolkovic, un culturist amator din Statele Unite, a vorbit sincer despre uzul de steroizi anabolizanti si despre efectele sale asupra corpului dupa 8 ani de utilizare.

Culturistul a acordat un interviu publicatiei Vice din SUA, el vorbind deschis despre uzul de steroizi, o practica intalnita tot mai des inclusiv in salile de sport din Romania.

Barbatul a povestit ca dupa 8 ani de uz de substante anabolizante, corpul sau, desi foarte puternic, nu mai poate produce testosteron, principalul hormon masculin. Astfel, va trebui ca pentru restul vietii sa faca injectii. El a recunoscut ca uzul de steroizi i-a creat si disfunctii sexuale si i-a distrus cateva relatii.

De asemenea, acesta a explicat ca dependenta il poate costa intre 2.000 si 5.000 de dolari pentru fiecare "ciclu de steroizi".

Bolkovic spune ca multi dintre tinerii care se apuca de steroizi nu sunt deloc pregatiti si nu stiu ce ii asteapta. Totusi, el nu regreta nimic.

"Multi oameni cred ca bagi o injectie si te transformi. Nu e asa! Va trebui sa faci asta des si va deveni un stil de viata. De asemenea, degeaba iei steroizi daca nu respecti celelalte reguli ale culturismului", spune el.

Mike Bolkovic a facut pentru prima data cunostinta cu substantele anabolizante in urma cu 8 ani. De la prima injectie, el spune ca si-a dat seama ca acest lucru inseamna "next level".

"Inainte sa ma apuc de steroizi faceam sport de ani buni. Cand am inceput, eram un sportiv natural obisnuit, aveam 26 de ani. Am vazut un baiat musculos si l-am intrebat ce suplimente foloseste. Mi-a zis ca daca vreau sa fiu un culturist serios, sa-l vizitez.

Am o farmacie in dormitor. Am hormoni si alte lucruri. Ceea ce va voi arata, e colectia mea de substante injectate in ultimul an. Sunt multe, multe feluri. Unele au efecte secundare foarte grave, mai ales cand e vorba de viata sexuala", a spus el in interviul acordat Vice.

"Steroizii deschid un nou spectru al vietii! Devin un stil de viata! Un ciclu de steroizi te costa intre 2.000 si 5.000 de dolari. Stiu oameni care dau si 7.000 dolari pe asa ceva.

Mama mi-a descoperit hormonii in frigider. Imi amintesc ca m-a sunat plangand. Dar ea nu stia ca ma duc la doctor la fiecare 3 sau 6 luni. E important sa faci asta, sa mergi la medic periodic.

Acum, secretia mea de testosteron e foarte scazuta. Am ajuns de cateva ori la doctor.



Cand am inceput, nu-mi puteam controla furia. Loveam fiecare zid din casa. M-am confruntat cu depresii grele si mi-am pierdut doua prietene.

Va trebui sa folosesc pentru restul vietii substante, pentru ca organismul meu nu mai poate secreta testosteron. Pentru a-mi mentine nivelul de testosteron, trebuie sa fac injectii la fiecare 10 zile", a mai povestit acesta.

Publicatia Vice a stat de vorba si cu un doctor specialist.



"S-a constatat ca uzul de steroizi vine cu multe afectiuni. Cresterea colesterolului e cea mai frecventa, dar am vazut barbati perfect sanatosi care au suferit atacuri vasculare si infarcturi subite.

Exista clar si o posibilitate de crestere a sanselor aparitiei cancerului de prostata.

Ei cred ca vizitele la medic si rezultatele bune sunt indeajuns, dar aparitia unui infarct e subita", a spus medicul.