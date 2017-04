FOTO Ferrari si-a inaugurat astazi bijuteria de 100 de milioane de euro: primul parc tematic din Europa

Ferrari Land PortAventura, primul parc tematic deschis de producatorul italian in Europa, a fost luat cu asalt de fani, in ziua lansarii.

Cel mai nou parc de distractii din portofoliul Ferrari se mandreste cu cel mai inalt, dar si cel mai rapid montagnes russes din Europa: are 112 de metri inaltime, iar trenul accelereaza de la 0 la 180 km/h in cinci secunde.

Ferrari Land se intinde pe o suprafata de sapte hectare si reda fidel atmosfera de la Maranello, avand inclusiv o pista cu lungimea de 500 m si un simulator Pole Position.

La ceremonia de inaugurare au participat Piero Ferrari, fiul nelegitim al lui Enzo Ferrari, care detine 10% din actiunile companiei infiintate de tatal sau, si Marc Gene, fost pilot de Formula 1, scrie publicatia spaniola Sport.

Managerii de la Ferrari spera sa aiba un million de vizitatori pe an. Acesta este al treilea parc tematic din complexul PortAventura, situat in nord-estul Spaniei, in orasul-port Tarragona.

Ferrari a deschis primul sau parc tematic, Ferrari World, in 2010, la Abu Dhabi.