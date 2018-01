El este Robin Hood din Romania! Cum a profitat de zapada fostul campion la tir cu arcul

Robin Hood de Romania se bucura de ninsoare si ia la tinta oamenii de zapada.

Fost campion la tir cu arcul, el ii antreneaza pe sportivii paralimpici. Pentru fostul campion la tir cu arcul, iarna e ca vara. Nu ia pauza in sezonul rece si isi face mana in conditii extreme. Doru a crescut la granita cu Ucraina. In copilarie, el punea gloante din al doilea razboi mondial in varful sagetilor.



"Da, sunt un Robin Hood. Am mai tras pe vreme rece, dar niciodata asa, in zapada" spune Doru Danilet.