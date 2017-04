Cristiano LOW COST! Ronaldo si-a scos la vanzare prima masina cumparata dupa transferul la United! Cat costa

Obisnuit acum cu masini de lux, Ronaldo a avut o masina modesta cand s-a transferat la Man United de la Sporting.

Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Daca acum are in garaj bolizi in valoare cumulata de 6 milioane de euro, insa prima lui masina dupa transferul la United a fost scoasa la vanzare pentru doar 16.000 de euro.

Inainte sa treaca la Bugatti si Ferrari, Cristiano Ronaldo conducea un Audi S3 Coupe - portughezii de la Mutidesportos au publicat chiar o copie a actului care dovedeste ca masina a fost a lui Ronaldo!

Ronaldo si-a cumparat masina dupa ce a fost transferat pe cand avea doar 18 ani de catre cei de la Manchester United la Sporting Lisabona.