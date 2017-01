'Vin la Real!' Anunt URIAS al unei supervedete din fotbalul Mondial! Marea lovitura a lui Zidane

E considerat viitor 'Balon de Aur', iar milionarii din marile campionate sunt gata sa inceapa licitatia ca sa-l ia!

Decizia in ceea ce-i priveste viitorul pare insa a fi deja luata. Paulo Dybala i-a promis lui Florentino Perez ca viitoarea sa echipa va fi Real Madrid. Atacantul lui Juventus e in discutii pentru a-si prelungi actualul acord, dar le-a transmis reprezentantilor sai ca o face doar pentru ca Juventus sa-l poata vinde la un pret mai mare. In afara lui Real, si Barcelona mai e interesata de argentinianul evaluat acum la peste 100 de milioane de euro.

Dybala, 23 de ani, a primit numarul 10 de la Paul Pogba dupa ce mijlocasul francez a fost vandut cu 120 de milioane de euro la Manchester United, in vara. Juventus isi propune sa scoata 150 de milioane din afacerea Dybala, adus in 2015 de la Palermo cu 32 de milioane.