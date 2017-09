UNSTOPPABLE! Messi arata inca o data ce inseamna pentru Barcelona: PATRU goluri marcate aseara, cu Eibar

Ramas fara Neymar, ramas si fara inlocuitorul sau, Dembele, accidentat grav, Leo Messi arata inca o data ce inseamna cu adevarat pentru Barcelona. Argentinianul a fost de neoprit in meciul cu Eibar, marcand 4 din cele 6 goluri ale echipei.

Leo Messi e de neoprit in debutul de sezon. El a ajuns la 9 goluri in acest sezon, dupa ce a punctat de 4 ori doar aseara, in victoria 6-1 cu Eibar.



Messi i-a avut alaturi pe tabela de marcaj pe Denis Suarez si Paulinho, fiecare cu cate un gol.



Barcelona are un inceput perfect in La Liga, cu 5 victorii in 5 meciuri. Catalanii vor juca in weekend pe terenul Gironei.

