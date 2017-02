Ultima ora: Ronaldinho s-a intors la Barcelona! A semnat acum cateva minute

Castigatorul Balonului de Aur din 2005 a devenit oficial ambasador al lui FC Barcelona.

Ronaldinho a semnat azi contractul prin care revine dupa 9 ani pe Camp Nou! Decizia de a accepta propunerea unui rol onorific la Barca inseamna practic retragerea brazilianului din activitate a unuia dintre ce mai mari fotbalisti din istorie.

Ronaldinho a jucat la Barca intre 2003 si 2008, apoi a mai trecut pe la Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro si Fluminense. In nationala Braziliei, are 97 de meciuri si 33 de goluri. Ronaldinho, 36 de ani, e campion mondial in 2002.