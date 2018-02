"Sunt furios pe jucatorii mei!" Reactia neasteptata a lui Zidane dupa infrangerea cu Espanyol! Ce l-a deranjat

Real Madrid risca sa pice pe locul 4 in La Liga dupa infrangerea cu Espanyol.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, s-a aratat foarte dezamagit de infrangerea madrilenilor, cu 0-1, pe terenul lui Espanyol afirmand ca "acest rezultat este un pas inapoi".

"Eu cred ca nu este corect (rezultatul). Nu meritam sa incasam acest gol, chiar deloc. Am facut o prima repriza buna, cu ocazii, dar nu am reusit sa inscriem. Iar apoi, in repriza a doua, am jucat mai putin bine, dar nu meritam aceasta infrangere de ultim minut. Nu am nimic sa le reprosez jucatorilor mei, dar rezultatul este un pas inapoi", a adaugat tehnicianul francez.

"Am pierdut si acum trebuie sa ne gandim la urmatorul nostru meci (sambata cu Getafe). Daca am pierdut aici, este pentru ca lucrurile nu au functionat. Dar exista mai multi factori, nu doar un singur jucator sau o singura actiune. Sunt un pic furios pe jucatorii mei, iar faptul ca am primit un gol in ultimul minut de la un adversar care nu a avut prea multe ocazii, este dificil. Dar ne vom reveni", a mai spus Zidane.

Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a fost invinsa la limita, cu 1-0, pe terenul celor de la Espanyol Barcelona, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Spaniei.

Fara Cristiano Ronaldo, menajat de antrenorul Zinedine Zidane, madrilenii au suferit al cincilea esec din acest sezon in La Liga, cu o saptamana inaintea duelului cu Paris Saint-Germain din mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

Pe un amestec de ploaie si zapada, gazdele au marcat unicul gol al intalnirii in prelungirile partidei, prin Gerard Moreno (min. 90+3).

Agerpres