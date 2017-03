Sindromul Casillas loveste la Real Madrid. Keylor Navas, pe lista neagra dupa autogolul cu Betis

Leicester - Sevilla, marti seara, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro

Keylor Navas trece prin cel mai prost moment al carierei, scrie presa din Spania. Acesta a scapat mingea in poarta la meciul cu Betis, castigat cu greu de Real cu 2-1 cu un gol in minutul 85.

Navas e criticat in primul rand de fani, care cer alt portar pentru sezonul viitor. Costaricanul are un procentaj foarte slab in acest sezon, avand doar 4 meciuri fara gol primit din 21 de partide in La Liga.

Ultimele meciuri fara gol primit de Navas sunt cu Sociedad, 3-0 pe 29 ianuarie, Real 5-0 Granada pe 07 ianuarie, 3-0 la Atletico acasa in noiembrie si 3-0 cu Leganes in aceeasi luna.

Concurentul sau din poarta, Kiko Casilla, are un procentaj de doua ori mai bun, avand 3 meciuri fara gol primit in 7 partide, avand 42% din meciuri fara gol primit, in timp ce Navas are 21%.