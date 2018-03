"Sa vina berea, sa vina berea la baieti!" :) Andone, 4 OCAZII URIASE in prima repriza si un gol controversat | VIDEO

Florin Andone a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Seedorf in meciul cu Eibar.

UPDATE: Deportivo - Eibar s-a incheiat la egalitate, scor 1-1. Andone a fost schimbat in minutul 85 cu Bakkali

Atacantul roman a avut patri mari ocazii in prima repriza, printre care doua mingi trimise in bara. La ultima faza de acest gen, in minutul 33, mingea trimisa in bara de roman a fost deviata in poarta de goalkeeper-ul lui Eibar.

Inaintea meciului din aceasta etapa, un local din La Coruna le-a facut o super-oferta clientilor: daca Andone marcheaza, toti cei prezenti in local in acel moment primesc un rand de bautura gratis. Acum ramane de vazut daca reusita lui Deportivo va fi trecuta in contul lui Andone sau va fi considerata drept un autogol.