Prima mutare importanta a Barcei dupa minunea cu PSG: Rakitic isi poate incheia cariera pe Camp Nou

Barcelona a luat prima decizie importanta dupa calificarea in sferturile UEFA Champions League, in urma dublei nebune cu PSG. Catalanii i-au prelungit astazi contractul lui Ivan Rakitic pana in 2021. Croatul va imbraca tricoul blaugrana cel putin pana la 33 de ani.

Rakitic, care si-a aniversat chiar astazi ziua de nastere, implinint 29 de ani, va avea o clauza de reziliere in valoare de 125 milioane euro.

"A fost ziua perfecta. Sunt foarte mandru pentru ca evoluez in cea mai buna echipa din lume, iar prelungirea contractului e cel mai frumos cadou posibil. Faptul ca pot continua aici ma umple de mandrie. Pentru mine e ceva impresionant si vreau sa le ofer maximum fanilor. Sper ca oamenii sunt multumiti de mine. Vreau sa le multumesc tuturor celor care m-au sustinut si ma sustin, la fel si presedintelui si conducerii", a spus Rakitic dupa ce a semnat contractul.

Rakitic a fost transferat de Barcelona de la Sevilla in 2014 si a evoluat in 145 de meciuri pentru formatia de pe Camp Nou, marcand 23 de goluri.

Alaturi de Barca, Rakitic a castigat Liga Campionilor, doua titluri ale Spaniei, doua Cupe, o Supercupa a Spaniei, o Supercupa a Europei, dar si Mondialul Cluburilor.