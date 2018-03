PANICA pentru Real Madrid inaintea marelui meci cu Paris Saint-Germain! Ce a patit Cristiano Ronaldo la meciul cu Getafe

Cristiano Ronaldo este in cel mai bun moment al sezonului pentru el.

Actualul detinator al Balonului de Aur, Cristiano Ronaldo, este intr-o revenire fantastica! Dupa o prima parte a sezonului sub asteptari, starul portughez trece prin momente extraordinare - a marcat in 7 din ultimele 8 partide nu mai putin de 13 goluri!

Ultima dubla a venit sambata in victoria cu 3-1 in fata celor de la Getafe. Ronaldo le-a dat insa emotii celor de la Real Madrid, in conditiile in care marti seara, in direct la Pro TV, este returul cu PSG din optimile Ligii Campionilor.

Ronaldo a fost schimbat de Zinedine Zidane imediat dupa golul de 3-1, antrenorul francez introducandu-l pe Marco Asensio. Cand a ajuns pe banca, Ronaldo s-a plans de dureri la gamba si i-a fost aplicata gheata. Din fericire pentru Real, nu este o problema serioasa iar Ronaldo va putea juca in partida cu PSG.