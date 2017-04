'Mizeriile de la Barcelona nu trebuie sa ia titlul!' Atacul SOCANT al unui PATRON din Spania in lupta pentru titlu

Barca si Real anunta o lupta totala pentru titlu in ultimele etape din Primera!

Barca tocmai a batut-o pe marea ei rivala chiar la ea acasa, dar Madridul are un meci in minus si poate sa puna 3 puncte peste catalani. Fiecare detaliu va face diferenta in finalul sezonului. Fanii Barcelonei au innebunit dupa ce au citit ultima postare a patronului Malagai de pe Twitter. Abdullah Al Thani, presedinte la Malaga, a postat un mesaj cel putin dubios care lasa de inteles ca are o favorita clara in lupta pentru titlu.

"Mizeriile catalane nici macar nu vor mirosi trofeul La Liga", a scris Al Thani pe net. Suporterii Barcelonei se tem acum ca Malaga nu le va crea nicio problema jucatorilor lui Zidane la meciul din ultima etapa, cand se poate decide campionatul! Malaga a invins-o recent pe Barcelona cu 2-0 la finalul unei partide extrem de tensionate.

Malaga n-are nicio emotie pe finalul campionatului. E pe locul 14 in Primera, cu 39 de puncte, 15 deasupra zonei de retrogradare.