Messi i-a cerut autograf imediat cum l-a vazut! VIDEO senzational: cine l-a facut sa PLANGA de emotie in vestiar

Leo Messi si-a cunoscut unul dintre idoli! A avut parte de o surpriza la finalul antrenamentului dinaintea meciului cu Celta.

Messi l-a cunoscut pe Santiago Lange, un navigator argentinian care a participat la 6 editii ale Jocurilor Olimpice si a castigat medalia de aur dupa ce s-a retras o perioada pentru a lupta impotriva cancerului.

"Fiul meu si cu mine am vrut sa-i cunoastem pe Messi si Mascherano. Ne-am bucurat foarte tare. Imi place simplitatea acestor oameni si ceea ce inseamna ei pentru ceilalti", a spus Lange. Sportivul a trait la Barcelona in tinerete: "Am fost student aici, mi-a placut Barca inca de cand era Cruyff aici. Sunt pasionat de felul cum e condus clubul si de cultura lui".

Lange a fost surprins de reactia pe care Messi a avut-o cand l-a vazut. Leo i-a cerut un autograf si l-a rugat sa accepte sa faca un selfie.