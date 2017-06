IREAL! O echipa din China merge sa-l ia pe Ronaldo de la Real cu 200 mil! Salariu absolut incredibil: 120 de milioane!

Cristiano Ronaldo poate da o lovitura incredibila!

Ronaldo e favorit sa castige al cincilea Balon de Aur din cariera, insa pana atunci poate da lovitura carieri din punct de vedere financiar. Deja cel mai bine platit sportiv din lume in ultimul an, portughezul are o oferta istorica din partea unui club din China.

Cotidianul AS anunta azi pe prima pagina ca Ronaldo a primit o oferta de 120 de milioane de euro, in timp ce Real Madrid una de 200 de milioane de euro pentru jucator.

Treaba este serioasa. Chinezii vin saptamana viitoare la Madrid sa negocieze cu Florentino Perez.

Cristiano Ronaldo nu a infrimat o posibila despartire cu Real Madrid in aceasta vara. "Nimic nu este imposibil", a spus el din cantonamentul nationalei.