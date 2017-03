Gluma zilei in Spania: un jurnalist a prezentat, in premiera, "noul echipament al Barcelonei!" :) VIDEO

Poanta jurnalistului a devenit viral pe retelele de socializare.

Jurnalistul spaniol Eduardo Inda a prezentat, in cadrul unei emisiuni TV, "noul echipament al Barcelonei", o combinatie intre tricoul purtat de echipa catalana si cel purtat de "echipa lui Deniz Aytekin".

"Am venit sa va prezint, in premiera, noul echipament al Barcelonei", a spus jurnalistul, moment in care a scos din punga tricoul pregatit.

Clipul s-a viralizat imediat, si a ajuns astazi pe site-urile celor mai importante publicatii de sport ale Europei.