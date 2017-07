Gest EMOTIONANT pentru colegul bolnav. Ce au facut jucatorii lui Bilbao pentru a-l sustine pe Yeray

Toti fotbalistii lui Bilbao s-au ras in cap si l-au primit in vestiar pe colegul lor Yeray, bolnav de cancer.

Bascii i-au facut o surpriza placuta colegului lor greu incercat. Fotbalistii s-au ras in cap si l-au primit cu aplauze in vestiar pe tanarul de 22 de ani care sufera de cancer. Boala a fost depistata in iarna, iar jucatorul a fost operat imediat. Cand se pregatea sa revina pe teren, boala a recidivat. Fotbalistul nu renunta insa la lupta si vrea sa joace din nou in acest sezon.