Faza dementiala in victoria Realului! Casemiro a incercat sa-l IMITE pe Cristiano Ronaldo dupa gol! Ce a iesit :))

Gestul clasic al lui Cristiano Ronaldo dupa goluri nu i-a iesit deloc lui Casemiro!

Real Madrid a obtinut a 7-a victorie in ultimele 9 etape si pare sa fii risipit emotiile in ceea ce priveste ocuparea unui loc de Liga Campionilor in sezonul viitor - succesul cu 3-1 in fata celor de la Getafe o duce la 9 puncte peste Sevilla in clasament, cu 11 etape inainte de finalul sezonului.

Victoria cu Getafe a venit in urma golurilor marcate de Gareth Bale si Cristiano Ronaldo de doua ori. Starul portughez a ajuns la 13 goluri in ultimele 8 partide si a urcat pe locul 3 in topul golgherilor din Spania, la egalitate cu Iago Aspas.

Un moment amuzant a avut loc dupa prima reusita a lui Cristiano Ronaldo din minutul 45 - Casemiro a incercat sa imite modul in care se bucura Cristiano Ronaldo insa a esuat :))