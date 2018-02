E peste Neymar, Coutinho si Gabriel Jesus! Pustiul de 17 ani face senzatie in Brazilia si a stabilit un record

Noua achizitie a celor de la Real Madrid, Vinicius impresioneaza la toate capitolele in Brazilia.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Jucatorul brazilian in varsta de 17 ani, Vinicius Jr. a fost cumparat de Real Madrid cu suma de 40 de milioane de euro in mai 2017. Acesta a fost lasat sub forma de imprumut pentru echipa care l-a lansat, Flamengo, si va veni la Real in vara.

Potrivit unui studiu facut de analistii de la Globo Esporte statisticile lui Vinicius din acest sezon sunt mai bune decat starurile nationalei Braziliei, Neymar (PSG), Coutinho (Barcelona) si Gabriel Jesus (Manchester City).

In 1500 de minute acesta a reusit sa marcheze de 8 ori pentru Flamengo in toate competitiile, in timp ce Neymar si Gabriel Jesus au reusit sa puncteze de 7 ori. Coutinho a marcat de 5 ori in 3000 de minute.

Aceste cifre sunt foarte promitatoare pentru tanarul jucator, ce este considerat deja un jucator cu un potential foarte bun care se va face remarcat foarte repede in fotbalul mondial, noteaza cei de la Globe Esporte.