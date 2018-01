DEZASTRU! Real Madrid, eliminata din Cupa Spaniei de Leganes! Umilinta istorica pe Bernabeu pentru echipa lui Zidane! VIDEO

Criza fara precedent pentru Real Madrid!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Real Madrid a suferit o noua infrangere umilitoare, de aceasta data pe teren propriu, in fata locului 13 din La Liga, Leganes. Campioana Europei castigase meciul tur al sferturilor din deplasare cu 1-0 si parea ca nu va avea probleme in ajunge in penultima faza a competiei, insa cei de la Leganes au dat lovitura in minutul 55 prin brazilianul Gabriel. Eraso a deschis scorul in minutul 31, iar Benzema reusise egalarea in minutul 47.

Este pentru prima data in cei 115 ani de istorie al clubului Real Madrid cand echipa este eliminata din Cupa Regelui dupa ce castiga meciul tur.

"Este doar vina mea pentru situatia actuala", a spus Zidane dezamagit la finalul partidei.

Real e pe 4 in campionat, la 19 puncte in spatele Barcelonei.